Dow Jones An der Wall Street standen dieser Tage die Quartalszahlen von US-Banken im Fokus. Wie diese ausgefallen sind und worauf sich Anleger freuen können, erfahren Sie in unserem Spezialeinblick. Neben den Quartalszahlen werden aber vor allem die Entwicklungen der Inflationsdaten in den USA verfolgt. Wie in dieser Woche bekannt wurde, ist die US-Inflation auf das Rekordniveau von 5,4% angesprungen und liegt damit so hoch wie seit der Finanzkrise 2008 nicht mehr. Auch wenn Fed-Chef Jerome Powell ...

