Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nachdem die EZB die veränderte Strategie vorgestellt hat, stellt sich die Frage, was sich beim Instrumenteneinsatz ändert, so die Analysten der Helaba.Die nächste Sitzung des EZB-Rats werde einige Antworten geben.Noch unter Mario Draghis Vorgänger Jean-Claude Trichet habe es geheißen: "The ECB is never pre-committed". Der EZB-Rat habe sich getroffen, die Lage analysiert und etwas beschlossen, ohne sich im Voraus festzulegen. Im Unterschied dazu gebe es seit acht Jahren einen in die Zukunft reichenden geldpolitischen Ausblick, die sogenannte Forward Guidance. Diese gebe die Absichten des EZB-Rates über die künftige Entwicklung der Leitzinsen und den Horizont der Kaufprogramme vor. ...

