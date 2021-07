Jaguar Land Rover tritt mit seinem Logistik-Betriebszentrum in der Nähe von Solihull in den britischen West Midlands in die zweite Bauphase. Mit dem Großprojekt will sich der OEM für künftige Supply-Chain-Herausforderungen wappnen. Der britische Automobilbauer schiebt im Bereich Logistik und Lieferkette an und stärkt mit einem neuen Logistik-Betriebszentrum den in den West Midlands gelegenen Standort Solihull. In Kooperation mit dem US-amerikanischen Intralogistikspezialisten Dematic ist dort nun ...

