Zehn Jahre nach Eröffnung des Logistikzentrums in Graben bei Augsburg hat Amazon den Standort für den Betrieb von Robotern umgebaut. Rund 150 Millionen Euro seien investiert worden, berichtete das Handelsunternehmen. Die 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Graben erhielten künftig Unterstützung durch Transportroboter. Das umgebaute Zentrum wird am Montag (13:15 Uhr) offiziell eröffnet. Amazon hatte das Zentrum im September 2011 in Betrieb genommen. Bislang ist es das einzige Logistikzentrum des Internetkonzerns in Bayern...

