Munster/Soltau (ots) - "Von Natur aus Gesund" - so lautet das Motto von Iris Schneider. Die Heilpraktikerin möchte Menschen vor allem in schwierigen Lebensphasen und bei Erkrankungen unterstützen. Besonders wichtig ist ihr, dass Patient/in und Therapeut/in zusammenpassen.Schon als Kind interessierte sich Iris Schneider (https://www.heilpraktiker-munster.de), welche ihre Praxis in Munster hat, für Astrologie und Hypnose. Oft befreite sie ihre Mutter von Schmerzen. Sie begann im Jahr 2006 ihre Ausbildung zur Heilpraktikerin in Hamburg, bei der sie viele Methoden erlernt hat. Am Ende hat sie sich für den esoterischen Weg entschieden, da sie in diesem Gebiet mehr Möglichkeiten sehe als in den rein wissenschaftlichen Techniken.Vor allem wenn Sie auf der Recherche nach "Raucherentwöhnung Munster, Soltau " sind, haben Sie mit Heilpraktikerin Iris Schneider den richtigen Partner gefunden.Nur wenige Menschen haben so viel Selbstvertrauen- und Bewusstsein, dass sie sich selbst vollkommen lieben und für richtig halten. Besonders hier knüpft die Hypnose an, denn sie hilft, innere Themen und auch Probleme der Person aufzudecken, die ihr im Hier und Jetzt Schwierigkeiten bereiten. Unter Hypnose können diese Schwierigkeiten dann bearbeitet und behoben werden.Die Hypnose ist ein tranceähnlicher Zustand, welcher sich für die zu behandelnde Person vollkommen entspannt und ausgeglichen anfühlt, etwa so wie kurz vor dem Einschlafen. Geräusche werden auch in Hypnose noch wahrgenommen und auch Handlungen können ausgeführt werden. Für die Spezialistin für Rauchentwöhnung Iris Schneider ist es sehr wichtig, dass der/die Patient/in sich wohlfühlt und, dass vor der Hypnose abgesprochen wird, was geändert werden darf und was nicht. Sie möchte, dass die Technik eine nachhaltige Hilfe verschafft.Die Hypnosetherapie ist eine Therapie, welche schon vor langer Zeit eingesetzt wurde und sich gerade in den letzten Jahren vermehrter Beliebtheit erfreut. Sie kann bei vielen Problemen helfen, unter anderem bei dem Abbau von Schmerzen und der Reduzierung von Ängsten. Außerdem kann sie dazu beitragen, Gewohnheiten positiv zu verändern und Funktionen im Körper zu beeinflussen. Der/Die Therapeut/in kann sowohl in die Vergangenheit, als auch in die Zukunft schauen, um Probleme aufzudecken.Neben der Hypnosetherapie bietet Iris Schneider auch noch weitere Techniken an, darunter zum Beispiel Massagen, um die Muskeln zu lockern und mögliche Verapannungen zu lösen. Iris legt hierbei vor allem auf eine schmerzfreie Behandlung viel Wert, denn "eine richtig gute Massage entspannt und macht glücklich".Auch Reiki, das Besprechen von z. B. Gürtelrosen und Warzen, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), wobei die beiden Gehirnhälften durch induzierte Augenbewegungen sowie taktile und akustische Reize aktiviert werden, um unverarbeitete Erfahrungen zu verarbeiten und Astrologie gehören zu den Leistungen der Spezialistin für Rauchentwöhnung Iris Schneider .Mehr Information, auch zum Themengebiet "Raucherentwöhnung Munster, Soltau ", erlangen Sie auf https://www.heilpraktiker-munster.dePressekontakt:Iris SchneiderTelefon: +49 (0) 5192 / 28 79 65E-Mail: info@heilpraktiker-munster.deOriginal-Content von: Iris Schneider, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157332/4970737