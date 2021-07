Mainz (ots) -Samstag, 24. Juli 2021, ab 6.05 UhrLive und ErstausstrahlungenAm Thementag "Pop around the Clock - Summer Edition" feiert 3sat 24 Stunden lang Pop- und Rockmusik! In Zeiten der Coronapandemie bringt 3sat am Samstag, 24. Juli 2021, ab 06.05 Uhr inspirierende Musikerinnen und Musiker zu den Musikfans nach Hause.Coronakonforme Konzerte oder Auftritte vor großem Publikum: Von Pop über laute Gitarrenriffs bis zu leisen Klängen ist alles dabei. Darunter Grammy-Gewinnerin Dua Lipa sowie Rammstein-Sänger Till Lindemann. Eine Besonderheit beim Summer-Special von "Pop around the Clock": Moderiert wird der 3satThementag von Vivian Perkovic, die mit Hintergrundinformationen und musikalischen Fakten durch diese 24 Stunden führt.Um 20.00 Uhr präsentieren Jan Delay & Disko No.1 (Erstausstrahlung) ihr neues Album "Earth, Wind & Feiern". Aufgezeichnet wurde das "Strandkorb-Konzert" am 12. Juli 2021 in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden. Zusammen mit seiner Band Disko No. 1 hat Jan Delay einen ganz eigenen Sound kreiert: von Disco über Trap, Funk, Afrobeats, Ska, Reggae bis zu Rock und Soul.Bereits ab 18.00 Uhr sind die Schweizer Pop- und Soulsängerin Stefanie Heinzmann und die Berliner Folk-Band Mighty Oaks live aus der Bauhaus-Universität Weimar in der 3sat-Reihe "zdf@bauhaus" zu sehen. Die von Jo Schück moderierte Sendung feiert in diesem Jahr ihr zehnjähriges Jubiläum.Die Konzerte mit Brittany Howard, Laura Marling und Little Mix zeigt 3sat in deutscher Erstausstrahlung. Außerdem eine TV-Premiere der britischen Sängerin Ellie Goulding: Im August 2020 präsentierte Goulding in Begleitung eines Streicherinnen-Ensembles, eines Chors und der Band im Londoner Victoria & Albert Museum Songs ihres neuen Albums "Brightest Blue".Ab 2.40 Uhr entführt das neue 3sat-Format "Pop Around - Video Stars" in die Welt der Musikvideos: Vivian Perkovic präsentiert in fünf jeweils 37-minütigen Sendungen besonders stilprägende und kreative Videoclips aus fünf Jahrzehnten - von Madonna über Whitney Houston bis Michael Jackson. Vivian Perkovic ist "on the road", in jeder Folge an einem Ort, der thematisch mit den jeweiligen Musikvideoclips in Verbindung steht, und präsentiert von dort die bunte Welt der Musikvideos. Die einzelnen Sendungen laufen in 3sat unabhängig vom 3satThementag bereits von Montag, 19., bis Freitag, 23. Juli 2021, jeweils um 19.20 Uhr, in Erstausstrahlung.Viele der Konzerte sind in der 3satMediathek unter 3sat.de/wirlebenkultur abrufbar und auf den 3sat-Socia-Media-Kanälen mit dem Hashtag wirlebenkultur zu finden, unter dem 3sat die Kulturveranstaltungen des Sommers bündelt.Seit Juli 2019 präsentiert ZDF/3sat die Konzerte der Reihe "zdf@bauhaus" in Zusammenarbeit mit der Bauhaus-Universität Weimar. Zuvor wurden die Konzerte im Bauhaus in Dessau veranstaltet.Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und https://presseportal.zdf.de/presse/poparoundtheclockDer 3satThementag im Überblick: https://kurz.zdf.de/YN89c/Video-Streams der "Pop Around - Video Stars"-Folgen im 3sat-Pressetreff: https://kurz.zdf.de/pXb/Audio-Material: Konzertausschnitte von Dua Lipa und Ellie Goulding, ein Interview mit Jan Delay und ein sendefertigen Beitrag mit Einspieler sind ab 20. Juli 2021 abrufbar unter https://ardtvaudio.de/beitrag/75123sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4970734