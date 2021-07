In dieser Ausgabe begrüßen Patrick Hamacher und Dr. Rainer Demski zwei Jungmakler Finalisten aus dem Vorjahr in ihrem Podcast. Pascal Baumüller und Marco Niedermaier sprechen im Interview darüber, wie es ihnen in den vergangenen Monaten nach der Teilnahme am Wettbewerb ergangen ist. Der wir-zusammen-Podcast passt seine Folgenzählung an und springt mit der aktuellen Episode auf Folge 125. Diesmal spricht Patrick Hamacher von was-ist-versicherung? mit einem bAV-Experten und einem BU-Experten. Beide ...

