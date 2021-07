Der DAX setzt die Abwärtsdynamik vom Vortag auch am heutigen Freitag weiter fort und notiert aktuell bereits unter der Marke von 15.600 Punkten. Derzeit mit einem Minus von 0,48% bei 15.554 Punkten. Dabei nähert sich der DAX erneut dem 50er-EMA im Bereich von 15.500 Punkten. Hier ist der DAX in den Vormonaten immer wieder nach oben abgeprallt. Im Bereich des 50er-EMA könnte sich also eine Long-Chance bieten. Der Aufwärtstrend ...

