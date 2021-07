Die Krypto-Plattform und -Währung Cardano (ADA) ist die Nummer 5 nach Marktkapitalisierung. Nachdem sich diese Woche die Top 5 Währungen alle schwach präsentiert haben, sackte auch Cardano zweistellig ab. Jetzt notiert der Kurs an einer spannenden Marke, da von diesem Punkt aus mehrfach ein Rebound startete.Seit Jahresbeginn hat ADA auf Dollarbasis eine starke Performance von 567 Prozent abgeliefert. Am 16. Mai markierte der Preis ein Allzeithoch bei 2,46 Dollar pro Coin, was sogar einer zwischenzeitlichen ...

