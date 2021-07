Leichte Kursverluste verzeichnet derzeit der DAX . Das Börsenbarometer verliert 282 Punkte. Die Anleger an den deutschen Börsen sind zur Stunde eher pessimistisch gestimmt. Der DAX verlor leicht um 0,79 Prozent an Wert. Der neue Stand für den Index: 15.506 Punkte. Die Top-Werte im DAX An der Spitze des Index befinden sich aktuell die Aktien von Vonovia: /vonovia-aktie, EON: /e-on-aktie und MTU Aero Engines: /mtu_aero_engines-aktie.

