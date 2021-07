Heute hat Nicole wieder einmal zum 3er-Zoom geladen und allerlei Fragen in den Sozialen Medien eingeholt, die sie heute mit Mick und Jürgen bespricht. Natürlich geht es dabei auch um das gestrige Nacktschneckenproblem und die aktuellen Konjunkturzahlen. Doch auch die ersten Quartalszahlen werden auf den Prüfstand genommen. So konnten die großen US-Banken durch die Bank weg überzeugen, doch auch Daimler schlug der Erwartungen deutlich. Bei Ericsson und Siemens Energy lief es hingegen nicht ganz so rund. Sollte man hier lieber die Leine ziehen? Und sollte man bei Jinko Gewinne mitnehmen? Wie sieht die Lage beim Goldpreis aus? Fragen über Fragen. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.