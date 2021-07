Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit klaren Abschlägen beendet. Was im frühen Geschäft noch nach einem freundlichen Wochenausklang aussah, trübte sich im Verlauf zunehmend ein. Gute US-Einzelhandelsdaten ließen am Nachmittag dann noch einmal kurz auf einen positiven Wochenschluss hoffen, diese Hoffnungen machte aber das schwächelnde Michigan Sentiment zunichte.Der ATX rutschte nach Veröffentlichung ...

