Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag deutlich tiefer beendet. Was im frühen Geschäft noch nach einem freundlichen Wochenausklang aussah, trübte sich im Verlauf zunehmend ein. Schwächelnde US-Konjunkturdaten zogen den Wiener Leitindex am Nachmittag dann noch tiefer nach unten. Der ATX ging schließlich um 0,53 Prozent auf 3.394,53 Einheiten aus dem Handel. Der ATX Prime verlor 0,55 Prozent auf ...

