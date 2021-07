DJ PTA-Adhoc: Westag & Getalit AG: Ergebnis in den ersten sechs Monaten durch Kostensteigerungen belastet; Prognoseanpassung

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Rheda-Wiedenbrück (pta015/16.07.2021/17:52) - Die Westag & Getalit AG hat nach vorläufigen Zahlen im ersten Halbjahr 2021 Umsatzerlöse gemäß HGB in Höhe von 114,3 Mio. Eur (Vorjahr 112,7 Mio. Eur) erzielt. Das operative Ergebnis (bereinigtes EBITDA gemäß IFRS) verringerte sich im gleichen Zeitraum auf 5,9 Mio. Eur (Vorjahr: 7,4 Mio. Eur), während sich das Ergebnis vor Steuern gemäß HGB zum 30.06.2021 auf -0,4 Mio. Eur reduzierte (Vorjahr 0,1 Mio. Eur). Ursächlich für diese Entwicklung waren unter anderem Personalaufwandssteigerungen und höhere Kosten für die Optimierung der betrieblichen Prozesse. Der Bestand an Liquiden Mitteln erhöhte sich zum 30.06.2021 auf 42,1 Mio. Eur (31.12.2020: 34,8 Mio. Eur).

In Anbetracht dieser Entwicklung passt die Westag & Getalit AG ihre zum Jahresbeginn ausgegebene Prognose an, bei der noch ein leichter Anstieg der Umsatzerlöse und der Ergebniskennzahlen erwartet worden war. Das Unternehmen erwartet für das Jahr 2021 nunmehr Umsatzerlöse auf Vorjahresniveau sowie ein bereinigtes EBITDA gemäß IFRS und ein Ergebnis vor Steuern gemäß HGB leicht unter Vorjahr.

Am 26.08.2021 wird die Westag & Getalit AG ihren Halbjahresfinanzbericht auf der Website der Gesellschaft veröffentlichen.

Die vorstehende Meldung sowie weitere Informationen über unsere Gesellschaft können über unsere Internetadresse unter www.westag-getalit.com abgerufen werden.

