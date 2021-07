Gestoppte bzw. gedrehte Serien: DO&CO +0,9% auf 67, davor 9 Tage im Minus (-14,65% Verlust von 77,8 auf 66,4), Oberbank AG Stamm +0,46% auf 87,8, davor 4 Tage ohne Veränderung , Goldbarren (1000g, philoro) -0,26% auf 50008, davor 3 Tage im Plus (1,88% Zuwachs von 49213 auf 50136), Goldbarren (250g, philoro) -0,25% auf 12547,4, davor 3 Tage im Plus (1,87% Zuwachs von 12348,7 auf 12579,5), Goldbarren (100g, philoro) -0,25% auf 5054,82, davor 3 Tage im Plus (1,86% Zuwachs von 4975,33 auf 5067,65), Goldbarren (1oz, philoro) -0,25% auf 1586,91, davor 3 Tage im Plus (1,84% Zuwachs von 1562,19 auf 1590,9), Silber Philharmoniker 1/1 -0,37% auf 29,64, davor 3 Tage im Plus (1,47% Zuwachs von 29,32 auf 29,75), Semperit-1,71% auf 31,65, davor 3 Tage im Plus (5,57% Zuwachs von 30,5 auf ...

