Nach vier Tagen in Folge mit Kursverlusten zeichnet sich am Freitag zumindest in der Auftaktphase in New York eine positive Tendenz ab. Die Futures auf die führenden Indizes notieren jedenfalls etwas deutlicher im Plus. Ob die gute Stimmung anhält, wird sich zeigen. Am Vortag hatten die Börsen zwischenzeitlich ebenfalls positiv notiert, kippten ab dem Nachmittag allerdings zunehmend ins Minus. Im Fokus der Anleger stehen weiter die höhere Inflation und die Sorge vor einem zu schnellen Zurückfahren ...

