DJ MÄRKTE USA/Kleiner Dämpfer durch US-Verbrauchervertrauen

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einem leicht positiven Start zeigen sich die US-Börsen am Freitagmittag (Ortszeit) wie schon am Vortag mit einem etwas leichteren Grundton. Sorgten zunächst wider Erwarten gestiegene Einzelhandesumsätze noch für Zuversicht, hat der Index des Verbrauchervertrauens der Uni Michigan dem Markt im Verlauf einen kleinen Dämpfer versetzt. Nicht nur fiel er deutlich stärker als erwartet, zugleich stiegen auch die Inflationserwartungen der Konsumenten auf Sicht von zwölf Monaten zum Vormonat auf 4,8 von 4,2 Prozent.

Der Dow-Jones-Index liegt zur Mittagszeit in New York 0,2 Prozent zurück bei 34.932 Punkten, der S&P-500 kommt ähnlich zurück, die Nasdaq-Indizes ebenfalls.

Am Anleihemarkt geht es trotz der erhöhten Inflationserwartungen eher ruhig zu, die Renditen steigen zwar, aber nur leicht. Zuletzt waren sie stark zurückgefallen, nachdem US-Notenbankchef Powell vor den zuständigen Ausschüssen von Repräsentantenhaus und Senat erneut klar gemacht hatte, dass die Notenbanker weiter über die derzeit deutlich erhöhten Inflationsraten hinwegsähen und die Geldpolitik noch eine ganze Weile akkommodierend bleiben werde.

Moderna im Rallymodus

Bei den Einzelwerten am Aktienmarkt geht es für Alcoa nach dem Quartalsausweis nach einem sehr festen Start um über 2 Prozent nach unten. Hier könnten Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen, zumal auch die Citigroup die Aktie auf "Kaufen" erhöht hat. Das Papier liegt seit Jahresbeginn 50 Prozent im Plus. Der Aluminiumkonzern verzeichnete dank kräftig gestiegener Aluminiumpreise im zweiten Quartal ein Rekordergebnis und zeigte sich auch für das übrige Jahr zuversichtlich.

Mutmaßliche Übernahmepläne von Intel (+0,2%) bewegen kaum. Aus informierten Kreisen verlautet, Intel erwäge den Kauf des US-Auftragsfertigers Globalfoundries für rund 30 Milliarden Dollar, um seine Produktionskapazitäten zu erweitern.

Moderna (+7,8%) profitieren vom bevorstehenden Aufstieg in den S&P-500. Die Aktien des für seinen Covid-19-Impfstoff bekannten Biopharmazieunternehmens werden am 21. Juli in den von Anlegern stark beachteten Index aufgenommen und dort Alexion Pharmaceuticals ersetzen, die wegen der bevorstehenden Übernahme durch Astrazeneca aus dem S&P-500 ausscheiden. Auf Wochensicht liegen Moderna über 20 Prozent im Plus. Unter der Woche hatte Moderna eine Liefervereinbarung mit Argentinien über 20 Millionen Impfdosen gemeldet.

Der Aktienhändler Charles Schwab hat mit seinem Zweitquartalsgewinn die Markterwartungen leicht verfehlt, der Kurs gibt um 3,0 Prozent nach.

Die seit kurzem US-börsennotierte Aktie des chinesischen Fahrdienstvermittlers Didi Global verliert 3,6 Prozent. Die chinesischen Sicherheitsbehörden haben die Büros des Unternehmens durchsucht, angeblich um dessen Cybersicherheit zu überprüfen.

Ölpreise volatil

Am Devisenmarkt tut sich wenig. Der Dollarindex tendiert kaum verändert. Der Euro pendelt um die Marke von 1,18 Dollar.

Volatil geht es bei den Ölpreisen zu. Nach einem kurzen und nachrichtenlosen deutlichen Rücksetzer liegen sie mittlerweile wieder knapp im Plus. Die Rally der vergangenen Monate dürfte vorerst beendet sein, meint Sophie Griffiths von Oanda. Sie verweist darauf, dass die Opec+-Länder ihre Fördermengen erhöhen dürften, während gleichzeitig als Folge der wieder steigenden Corona-Fallzahlen mit einer rückläufigen Nachfrage zu rechnen sei.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.932,10 -0,2% -54,92 +14,1% S&P-500 4.354,01 -0,1% -6,02 +15,9% Nasdaq-Comp. 14.520,66 -0,2% -22,47 +12,7% Nasdaq-100 14.761,18 -0,2% -33,51 +14,5% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,24 1,3 0,23 12,1 5 Jahre 0,78 0,5 0,78 42,4 7 Jahre 1,08 1,1 1,07 43,4 10 Jahre 1,32 2,0 1,30 40,0 30 Jahre 1,94 2,2 1,92 29,3 DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 9:42 Uhr Do, 17:25 Uhr % YTD EUR/USD 1,1811 -0,0% 1,1802 1,1813 -3,3% EUR/JPY 130,08 +0,3% 130,03 129,97 +3,2% EUR/CHF 1,0858 +0,1% 1,0850 1,0847 +0,4% EUR/GBP 0,8568 +0,3% 0,8553 0,8524 -4,1% USD/JPY 110,14 +0,3% 110,17 110,01 +6,6% GBP/USD 1,3785 -0,3% 1,3799 1,3859 +0,9% USD/CNH (Offshore) 6,4810 +0,3% 6,4710 6,4615 -0,3% Bitcoin BTC/USD 32.036,26 +1,0% 31.643,01 +10,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,99 71,65 +0,5% 0,34 +48,8% Brent/ICE 73,75 73,47 +0,4% 0,28 +44,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.813,40 1.829,45 -0,9% -16,06 -4,5% Silber (Spot) 25,69 26,33 -2,4% -0,64 -2,7% Platin (Spot) 1.109,50 1.142,73 -2,9% -33,23 +3,7% Kupfer-Future 4,33 4,33 +0,0% +0,00 +22,9% ===

July 16, 2021 12:20 ET (16:20 GMT)

