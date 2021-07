Analysten, Nachrichtenmeldungen und Investmenthäuser weltweit geben kurzfristig negative Prognosen für die Preisentwicklung von Bitcoin, Ethereum und Co. ab - trotz positiver Fundamentaldaten für den Kryptomarkt, wie z.B. die Einführung als legales Zahlungsinstument in El Salvador, der bevorstehenden Angebotsflut an Bitcoin und Bitcoin-Finanzderivaten von 650 US-Banken, sowie der stetig wachsenden Anzahl neuer Bitcoin-Adressen, die auf ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...