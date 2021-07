The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.07.2021

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.07.2021



ISIN Name

CA25484L1058 DISTRICT COPPER CORP.

CA5212551090 LE MARE GOLD CORP.

CA55406A1012 MYM NUTRACEUTICALS INC.

CA7193601092 PHOTON CONTROL

DE000A14KL72 4SC AG

GB0007995243 RENEWI LS-,10

LU0188853955 DJE REAL ESTATE INH P

US0441038777 ASHFORD HOSPIT.TRUST NEW

US4989042001 KNOLL INC. DL -,01

