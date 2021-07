DJ NACHBÖRSE/XDAX -0,4% auf 15.486 Punkte - Morphosys leicht erholt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Morphosys-Aktie hat sich nachbörslich am Freitag nach den heftigen Verlusten der Vortage beim Broker Lang & Schwarz rund 1,5 Prozent erholt gezeigt auf 57,35 Euro. Das Biotechnologieunternehmen hatte am frühen Abend die Durchführung der schon angekündigten Kapitalerhöhung mitgeteilt, die der Finanzierung der Anfang Juni berichteten 1,7 Milliarden Dollar schweren Übernahme von Constellation Pharmaceuticals dient. Die Aktien wurden zu je 63,35 Euro von Royalty Pharma übernommen, die nun mit 3,9 Prozent an Morphosys beteiligt ist.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 15.485,63 15.540,31 -0,35% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

