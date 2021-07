In einem schwachen Marktumfeld hat sich die Aktie des deutschen Impfstoffherstellers BioNTech am Freitag weiter in die Höhe geschraubt und nähert sich nun wieder dem Rekordhoch von Ende Juni an. Auslöser für die robuste Vorstellung war eine Meldung vom späten Abend.BioNTech verteuerten sich am Freitag bis Handelsende in New York um 4,7 Prozent auf 231,47 Dollar. Nachbörslich zog der Kurs um ein weiteres Prozent an. Die Aktie des Kooperationspartners Pfizer kletterte im regulären Geschäft um 0,7 ...

