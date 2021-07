Der S&P 500 beißt sich die Zähne an der 4400er-Marke aus, für den Nasdaq bleibt für 15.000 bislang eine zu hohe Hürde. Dabei hatte es in den vergangenen Wochen Rekorde am Fließband gegeben. Von Sommer-Schwäche keine Spur. Bislang zeigen sich die Aktienmärkte auch im Sommer äußerst robust. Dabei gäbe es zahlreiche Gründe, beispielsweise technischer oder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...