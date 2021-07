Es sind keine einfachen Tage für Nordex. Die Gewinnwarnung des Wettbewerbers Siemens Gamesa belastete bereits am Donnerstag die gesamte Windbranche. Auch am Freitag brach die Nordex-Aktie zunächst weiter ein, ehe der MDAX-Titel im Tagesverlauf sogar ins Plus drehte. Derweil wurden die endgültigen Zahlen zur Kapitalerhöhung bekannt.98,20 Prozent aller Bezugsrechte wurden von den bestehenden Aktionären ausgeübt. Auch Großaktionär Acciona nahm teil. Die weiteren Aktien wurden von den Konsortialbanken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...