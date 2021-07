Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA5212551090 Le Mare Gold Corp. 16.07.2021 CA7562301084 Le Mare Gold Corp. 19.07.2021 Tausch 1:1

US0441038777 Ashford Hospitality Trust Inc. 16.07.2021 US0441038694 Ashford Hospitality Trust Inc. 19.07.2021 Tausch 10:1

GB0007995243 Renewi PLC 16.07.2021 GB00BNR4T868 Renewi PLC 19.07.2021 Tausch 10:1

CA25484L1058 District Copper Corp. 16.07.2021 CA25484L2049 District Copper Corp. 19.07.2021 Tausch 10:1

DE000A14KL72 4SC AG 16.07.2021 DE000A3E5C40 4SC AG 19.07.2021 Tausch 5:1

4SC-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de