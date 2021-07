Für die BioNTech-Aktie (WKN: A2PSR2) läuft es rund. Auf Sicht von einem Jahr steht die Aktie des Mainzer Biotechnologieunternehmens mit satten 180 % im Plus (Stand: 16.07.2021). Wer hier vor einem Jahr die Gerüchte gekauft hat, könnte jetzt die Fakten mit einem ordentlichen Gewinn verkaufen. Gut möglich, dass derzeit genau das passiert. Bereits seit Ende Mai befindet sich der Aktienkurs der BioNTech-Aktie in einem hartnäckigen Seitwärtsgang. Die Insider verkaufen. An wen? Natürlich an die gierigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...