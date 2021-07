b>Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker TV). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker TV, Sendung vom 15. bzw. 16.07.2021. Themen-Schlaglichter:



++ Aker Carbon Capture - sehr dynamisches Wachstum zu erwarten, allerdings ...

++ KLA - wichtiger Partner für große Halbleiterhersteller in puncto Qualitätsmanagement

++ Etsy - Alternative zu Amazon?

++ Fashionette - Fuß in die Tür setzen?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:









Oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/nqC9fIGrx4U

ETSY-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de