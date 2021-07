In der Kalenderwoche 28 (12.07. -16.07.21) haben die Analysten der URA Research GmbH eine neue Auswertung zu denen von ihnen beobachteten Mittelstandsanleihen veröffentlicht. Demnach haben sich die URA-Beurteilungen für 13 Anleihen bestätigt, wohingegen zwei Anleihen herabgestuft wurden. Dabei handelt es sich um die Schalke 04-Anleihe 2016/23 und Katjes International-Anleihe 2019/24. Eine Verbesserung hat es indes bei keiner der von URA beobachteten Anleihen gegeben. Die beiden neuen in diesem Jahr emittierten Fußballanleihen von Schalke 04 und Werder Bremen wurden indes neu in die URA-Beobachtung aufgenommen und äußerst kritisch bewertet. Die URA-Experten bemängeln zudem, dass externe Ratings von KMU-Emittenten immer weniger nachgefragt werden.

Der Hemdenhersteller ETERNA verpasst auch das Quorum auf seiner zweiten Gläubigerversammlung. Die von der eterna Mode Holding GmbH vorgeschlagene Stundung der Zinszahlungen der Anleihe 2017/24 (WKN: A2E4XE) bis zum Laufzeitende kann nicht wie geplant durchgesetzt ...

