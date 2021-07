Wochenlang haben die Expert:innen an den Problemen gearbeitet, jetzt gelang es, auf ein Backup-System umzuschalten. Weitere Konfigurationen werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Nasa feierte den Durchbruch mit spektakulären Fotos. Nach verzweifelten Rettungsversuchen ist der Nasa nun die Wiederherstellung des Hubble-Teleskops gelungen. Am 13. Juni hatten sich die Systeme herunter gefahren, nachdem keine Rückmeldung mehr vom Nutzlastcomputer gekommen war. Diese Einheit steuert die wissenschaftlichen Instrumente der Sonde. Zunächst ging das Operation-Center von einem Defekt des Nutzlastcomputers aus, auch alte ...

