München (ots) - Aus aktuellem Anlass ändert Das Erste heute sein Programm und strahlt um 20:15 Uhr einen 15-minütigen "Brennpunkt" (WDR) aus.Die Lage in den Hochwassergebieten bleibt angespannt. Immer noch droht im nordrhein-westfälischen Kreis Euskirchen der Damm der Steinbachtalsperre zu brechen. So sind auch Orte bedroht, die das Hochwasser bislang verschont hat. Auch im Katastrophengebiet rund um Erftstadt ist die Situation weiter dramatisch. Die Bundeswehr hilft beim Bergen von Autos, die die Fluten weggespült hatte. Bundespräsident Steinmeier und der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet besuchen die Region. Auch im Ahrtal kämpfen die Menschen immer noch gegen die Schuttberge. In der Ortschaft Insul haben sich viele Freiwillige eingefunden. Unermüdlich wollen sie einfach nur helfen. In den Niederlanden ist die Provinz Limburg besonders schwer getroffen vom Hochwasser. Wassermassen aus der Maas haben zahlreiche Ortschaften überflutet.Moderation: Catherine VogelRedaktion: Caroline Imlau, Nele Eidmann, Jan Koch (WDR)Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 15 Minuten.