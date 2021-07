PALO ALTO (IT-Times) - Der kalifornische Elektroauto-Hersteller Tesla will sein Geschäft mit ständig wiederkehrenden Umsätzen über neue Dienstleitungen und Abo-Modelle unterstützen. Der US-amerikanische Automobilhersteller Tesla Inc. (Nasdaq: TSLA) bietet nun ein solches für Tesla-Besitzer an, die...

Den vollständigen Artikel lesen ...