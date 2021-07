* Strategiewechsel der EZB* Anleihenkäufe: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht* Gold gibt neue Kaufsignale* Was machen eigentlich ... meine Steuergroschen?* Wie Schulleiter von nicht-pädagogischen Aufgaben entlastet werden könnten

Liebe Leser,



in den USA ist die offizielle Inflationsrate im Juni auf 5,4% gestiegen. Das Geld der Amerikaner hat in den vergangenen 12 Monaten also 5,4% seiner Kaufkraft verloren. Wenn man die bis 1980 gültige Methode zur Inflationsberechnung anwendet, ist die Geldentwertung sogar noch deutlich stärker ausgefallen.



Die Inflation sei nur "vorübergehend", beteuern die Zentralbanker. Deshalb würden sie nicht einschreiten, sondern ihre ultralaxe Geldpolitik beibehalten. Selbst wenn das so wäre, ändert das nichts daran, dass die Kaufkraft des Dollars deutlich abgenommen hat. Was immer die Zentralbanker mit "vorübergehend" meinen, es bedeutet nicht, dass dieser Verlust jemals wieder aufgeholt werden wird. Er ist real und dauerhaft - und weitere Geldwertverluste werden hinzukommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...