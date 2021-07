An der Aktie von The Trade Desk (WKN: A2ARCV) können sich weiterhin die Geister scheiden: Ist die Wachstumsaktie zu günstig oder zu teuer? Ohne Zweifel dürften die kommenden Quartalszahlen ein Zünglein an der Börsenwaage sein. Beziehungsweise ein Gradmesser dafür, wo die Anteilsscheine derzeit eigentlich stehen. Die vergangenen Wochen sind für die Aktie von The Trade Desk jedenfalls eine wahre Achterbahnfahrt gewesen. Seit April ist es beispielsweise von über 60 Euro auf zwischenzeitlich bis auf ...

