Leipzig (ots) - Der MDR macht den 23. Juli zum Ausbildungstag: Einen ganzen Tag lang können sich Schulabgängerinnen und Schulabgänger, Studierende und deren Eltern über die moderne, zielgruppengerechte und gemeinwohlorientierte Berufsausbildung im MDR informieren. Neben zahlreichen Dialogangeboten und einer großangelegten Berichterstattung in Radio, TV und Web gibt es zum Thementag "Ausbildung beim MDR" eine ganz besondere Premiere: die erste Magazin-Sendung, die eigens vom MDR-Nachwuchs produziert wurde.Frank-Thomas Suppee, Leiter MDR-BildungsCentrum: "Dieser Tag gehört den Neugierigen, den jungen Menschen, die die Abwechslung lieben, die moderne Medien ganz selbstverständlich nutzen und darin Profis werden wollen. Wer nach Schule oder Studium eine sinnstiftende Tätigkeit sucht, die unserer Gesellschaft dient, der findet hier seinen Wegweiser für eine nachhaltige Ausbildung. Die frischen Ideen der Auszubildenden und der Volontärinnen und Volontäre liefern für die Weiterentwicklung des MDR wertvolle Impulse."Das zeigt sich auch in ein einer Premiere zum diesjährigen Ausbildungstag. Gemeinsam mit den Mitarbeitenden im MDR haben die Auszubildenden verschiedener Fachrichtungen sowie Volontärinnen und Volontäre in einem Projektworkshop eine Magazinsendung produziert. Ziel ist es, ein breites Publikum über die Möglichkeiten der Berufsausbildung beim MDR unterhaltsam zu informieren. Die Sendung wird zum Thementag 23. Juli auf mdr.de/ausbildung veröffentlicht.Interessierte Eltern, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende haben zudem die Möglichkeit, am 23. Juli von 9 bis 18 Uhr via Chat auf mdr.de/ausbildung Fragen an das Team des MDR-BildungsCentrum zu stellen und sich beraten zu lassen. Dafür stehen sowohl die Nachwuchskräfte als auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des MDR zur Verfügung.Berichterstattung zum Thema Ausbildung gibt es am 23. Juli ganztägig im Web und in den sozialen Netzwerken, wie Instagram und LinkedIn, sowie in Fernsehen und Radio. Alle aktuellen Informationen können unter mdr.de/ausbildung abgerufen werden.Ausbildung im MDRDer MDR bietet aktuell vier Ausbildungskorridore an: Berufsausbildung, Redaktionsvolontariat, Duales Studium sowie Praktika. Als multimediale Orientierungshilfe bei der Berufsausbildung hilft auf den Ausbildungsseiten des MDR ein sogenannter "Azubi-O-Mat". Für die direkte Kommunikation hat der MDR zudem einen Whatsapp-Kanal zum unmittelbaren Austausch mit dem MDR BildungsCentrum eingerichtet. Der MDR ist mit rund 4.000 Mitarbeitenden der größte Medienanbieter Mitteldeutschlands. Die Nachwuchs-Förderung gehört dabei zu den wichtigsten Aufgaben des modernen Medienhauses. Mit seinen Ausbildungsangeboten trägt der MDR den dynamischen Veränderungen auf dem Medienmarkt Rechnung und bietet jungen Menschen spannende und zukunftsfähige Berufsfelder an.Ab sofort können sich Interessierte bereits für eine Berufsausbildung beim MDR zum 1. September 2022 bewerben. Alle Informationen u.a. über die offenen Ausbildungsplätze können unter mdr.de/ausbildung abgerufen werden.