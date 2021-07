DJ WAHLUMFRAGE/Abwärtstrend der Grünen gestoppt

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Grünen können den Abwärtstrend in den Umfragen stoppen und theoretisch eine Ampel-Koalition mit der SPD und der FDP bilden. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die Bild am Sonntag erhebt, kommen die Grünen in dieser Woche auf 18 Prozent, das ist ein Prozentpunkt mehr als in der Vorwoche. Die Union führt die Umfrage mit unverändert 28 Prozent zwar komfortabel an, die Grünen könnten aber eine Mehrheit gegen CDU/CSU zustande bringen.

=== ÜBERSICHT WAHLUMFRAGEN Angaben in Prozent Union Grüne SPD FDP Linke AfD Andere 18.07.21 Insa/BamS 28 18 17 12 7 11 7 14.07.21 Forsa/RTL/ntv 30 19 15 12 7 9 8 10.07.21 Insa/BamS 28 17 17 12 8 11 7 10.07.21 Kantar 29 19 15 11 8 11 7 07.07.21 Forsa/RTL/ntv 30 19 15 11 7 10 8 04.07.21 Insa/BamS 28 18 17 12 7 10 8 01.07.21 Infratest dimap/ARD 28 20 15 11 7 11 8 30.06.21 Forsa/RTL/ntv 30 20 14 12 7 9 8 27.06.21 Insa/BamS 28 19 17 12 7 11 6 25.06.21 Infratest Dimap/ARD 28 21 15 11 6 12 7 23.06.21 Forsa/RTL/ntv 29 21 15 13 6 9 7 21.06.21 Insa/Bild 28,5 19 15,5 14 7 10,5 5,5 20.06.21 Insa/BamS 28 20 16 13 6 11 7 16.06.21 Forsa/RTL/ntv 28 21 14 14 7 9 7 16.06.21 Allensbach 29,5 21,5 17 11 7 9 5 13.06.21 Insa/BamS 27 20 16 13 6 11 7 10.06.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 28 22 15 10 7 11 7 10.06.21 Infratest Dimap/ARD 28 20 14 12 7 12 7 09.06.21 Forsa/RTL/ntv 27 22 14 14 6 9 8 06.06.21 Insa/BamS 26 21 17 12 6 12 6 02.06.21 Forsa/RTL/ntv 25 24 14 14 6 9 8 29.05.21 Insa/Bams 25 22 16 13 7 12 5 26.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 25 14 13 6 10 8 25.05.21 Insa/Bild 26 22 16 12,5 6,5 11,5 5,5 24.05.21 Insa/Bild 24 23 17 13 6 12 5 21.05.21 Kantar/BamS 26 24 14 11 8 11 6 21.05.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 24 25 14 11 7 11 7 19.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 26 15 11 6 10 8 18.05.21 Insa/Bild 25,5 23 16 12,5 6,5 11 5,5 16.05.21 Insa/Bams 25 24 16 11 7 12 5 14.05.21 Infratest Dimap/ARD 24 25 15 12 7 11 6 12.05.21 Forsa/RTL/ntv 24 27 15 11 6 10 7 11.05.21 Insa/Bild 25,5 23,5 15 12 7,5 11 5,5 08.05.21 Kantar/Bams 23 26 16 12 7 10 6 07.05.21 Forschungsgr.Wahlen/ZDF 25 26 14 10 7 11 7 05.05.21 Forsa/RTL/ntv 23 28 14 12 6 10 7 04.05.21 Insa/Bild 24 24 15 12 7 12 6 02.05.21 Kantar/Bams 24 27 15 11 7 10 6 28.04.21 Forsa/RTL/ntv 22 28 13 12 7 11 7 27.04.21 Insa/Bild 23 23 16 12 8 12 6 25.04.21 Kantar/BamS 27 28 13 9 7 10 6 23.04.21 Insa/Bild 24 23 17 12 8 11 5 21.04.21 Allensbach 28 23 16,5 10 7,5 9,5 5,5 ---------------------------------------------------------------------------- Bundestagswahl 2017 32,9 8,9 20,5 10,7 9,2 12,6 5,0 ===

