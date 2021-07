Viele Anleger sind enttäuscht über die Kursentwicklung des IOTA-Token-Preises. Dieser rauscht in den Keller, so wie viele andere Kryptowährungen auch. Doch es ist nicht nur der Markt, auch selbstverschuldete Dinge lassen das Interesse an IOTA nachgeben. Ohne Interesse an dem Coin fehlt die Nachfrage, ohne Nachfrage kann der Preis nicht steigen. In den nächsten Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...