Der britische Energieanbieter und Ladenetzbetreiber Octopus Energy nimmt Peugeot 23 vollelektrische Transporter des Typs e-Expert ab. Die Fahrzeuge sollen in der Service-Flotte des Unternehmens zur Installation von Ladestationen in London eingesetzt werden. Die 23 Elektro-Fahrzeuge werden die ersten in der Peugeot-Expert-Dieselflotte von Octopus sein. Es handelt sich um Modelle in der Variante e-Expert ...

