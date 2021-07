Bonn (ots) - Das vielfach ausgezeichnete erste deutsche Online-Spendenportal HelpDirect.org (https://www.helpdirect.org/spenden-hilfsprojekte/spendenpools/details/spendenpool-corona-opfer/) hat einen Spendenpool für Betroffene der Hochwasser-Katastrophe in West-Deutschland eingerichtet. "Viele Menschen stehen für dem absoluten Nichts und haben alles verloren. Ganze Existenzen wurden zerstört.", sagt Harald Meurer, Gründer und Vorsitzender des HelpDirect e.V. "Die Betroffenen brauchen nun unsere gesamte Solidarität. Wir wollen mit unserer über 20-jährigen Erfahrung im Bereich der Katastrophenspenden im Internet möglichst vielen Notleidenden vor Ort direkt helfen", sagt Meurer weiter.Spenden von Unternehmen, Organisationen und Einzelpersonen sind ab sofort über die Homepage (https://www.helpdirect.org/spenden-hilfsprojekte/spendenpools/details/spendenpool-hochwasser-katastrophe-2021/) oder an das Spendenpool-Konto von HelpDirect möglich. Die einfließenden Spenden werden vom erfahrenen und ehrenamtlichen HelpDirect-Team zu 100 % gleichmäßig auf ausgewählte Hochwasser-Hilfsprojekte verteilt, da wo die Not am größten sein wird. Spender erhalten als Dankeschön ein Spendenzertifikat und eine steuerabzugsfähige Spendenquittung.Spendenkonto:HelpDirect e.V.Bank für SozialwirtschaftIBAN: DE 6237 0205 0000 0990 0000BIC: BFSWDE33XXXZweck: Spendenpool HochwasserÜber HelpDirect e.V.:HelpDirect.org wurde 1999 von dem Digitalpionier Harald Meurer als erstes Spendenportal in Deutschland gegründet. Inzwischen gilt HelpDirect.org als eines der führenden europäischen Spendenportale im Bereich der humanitären Hilfe sowie des Umwelt-, Natur- und Tierschutzes. Über 5.000 Organisationen, Stiftungen, Bildungseinrichtungen und Vereine mit Projekten in 130 Ländern nutzen bereits die kostenlose Spendentechnologie von HelpDirect. Viele Medienanbieter (ARD, ZDF) und Bundesbehörden (Bundespräsident, Ministerien) nutzten HelpDirect.org bisher zum Aufruf von Spendenaktionen. Auf dem Spendenportal kann sicher für jedes einzelne Projekt online gespendet werden. Die Nutzung des Dienstes ist kostenlos. Die Spenden fließen direkt den Hilfsprojekten zu. Unter HelpDirect wurden weitere innovative Spendenformen im Internet entwickelt wie die HelpCard oder die HelpTools. HelpDirect und sein Gründer erhielten viele intern. Auszeichnungen. Im Dezember 2012 wurde Harald Meurer mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Im Mai 2019 erhielt er von Ministerpräsident Laschet den Landesverdienstorden NRW.Pressekontakt:HelpDirect e.V., Ahrweg 107, 53347 Alfter, kontakt@helpdirect.orgwww.helpdirect.orgOriginal-Content von: HelpDirect e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15431/4971591