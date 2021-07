Menschen unter 18 Jahren verbringen immer mehr Zeit online. Um einem Missbrauch ihrer Daten vorzubeugen, hat das Informations Commissioner's Office in Großbritannien den Age Appropriate Design Code erlassen. Unser Gastautor erklärt, warum das auch in Deutschland relevant ist. Ob Homeschooling per Videokonferenz oder ein digitales Meeting mit dem Sportverein: In den vergangenen Monaten sind auch immer mehr Kinder zum ersten Mal online gegangen. Natürlich bleibt es dann nicht nur beim Chat mit der Lehrerin. Die jungen Mediennutzer entdecken bei dieser Gelegenheit auch viele andere Angebote im Netz. Allerdings ist das Internet für Erwachsene konzipiert. Mittlerweile gibt...

Den vollständigen Artikel lesen ...