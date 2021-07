Die Edelmetalle entwickelten sich in der abgelaufenen Handelswoche deutlich unterschiedlich, wobei ein stärkerer US-Dollar auf das Sentiment drückte. Während Gold per saldo noch leicht zulegte und Platin seitwärts lief, gab Palladium deutlich stärker ab als Silber.Gold mit leichtem PlusIn der Berichtswoche entwickelten sich die Märkte uneinheitlich. Die Renditen öffentlicher Anleihen in den USA und Deutschland gaben deutlich nach, gleichzeitig legte der US-Dollar wieder gegen den Euro zu. Bitcoin gab dagegen 6,9 % ab, und ...

