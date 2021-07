Freiburg (ots) - Lachend, ja feixend, war Laschet zu sehen, als Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier am Samstag zu den Menschen in Erftstadt sprach. Aus der Situation heraus mag das erklärlich sein - vielleicht hat jemand eine galgenhumorige Bemerkung gemacht, und lachen ist gesund. In der Lage war es aber sehr unpassend, politische Langzeitfolgen nicht ausgeschlossen. Laschet hat um Entschuldigung gebeten. Ob die Menschen vor Ort sie ihm gewähren, ist ihre Sache. Die politische Konkurrenz täte gut daran, Laschets Fehler nicht weiter auszuschlachten - auch sie ist nicht vor Stilfehlern gefeit. So wie Grünen-Kandidatin Annalena Baerbock es verdient hätte, dass die anderen Parteien nicht mit inquisitorischer Schärfe die angebliche moralische Verkommenheit geißeln statt sich den wichtigen Themen zu widmen, gilt das auch für Laschet. In diesem Wahlkampf, bisher fast frei von inhaltlichen Auseinandersetzungen, ist die Realität leider eine andere. http://www.mehr.bz/khs200i



