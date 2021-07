MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Süddeutsche Zeitung" zu Corona - Chaos-Tage in England:

"Was wo erlaubt ist und was nicht, ist von diesem Montag an Auslegungssache. So sieht Freiheit aus, wenn ein Land sich selbst regelt - weil die Regierung das Regeln vorerst eingestellt hat. Jeder soll selbst entscheiden dürfen, Premier Boris Johnson ist da wie der Laisser-faire-Daddy, der davon ausgeht, dass die Kinder schon selber herausfinden, was richtig ist und was nicht, ganz egal, wie chaotisch es dann zugehen mag. Boris Johnson hasst Regeln. Damit stürzt er das Land in die Konfusion."/DP/he