Auf satte 5,4% stiegen die Verbraucherpreise im Juni in den USA. Das bedeutet den höchsten Anstieg seit 2008. Die Notenbank ist gefordert, hält aber weiterhin die Füße still und fährt mit der ultralockeren Geldpolitik fort, da es sich ihrer Meinung nach nur um einen vorübergehenden Kaufkraftverlust des US-Dollars handle. Nun zieht die Europäische Zentralbank mit ihrer Strategieänderung nach und öffnet die Tür für eine weitere Geldentwertung. Schützen Sie Ihr Vermögen und investieren Sie langfristig in Edelmetalle.

