MÄRKTE ASIEN/Schwächer - Pandemie- und Inflationssorgen belasten

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Zum Start in die neue Woche überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien die negativen Vorzeichen. Die wieder steigenden Corona-Zahlen in der Region schüren Befürchtungen, dass die Erholung der Wirtschaft ausgebremst werden könnte. Dazu gesellen sich Inflationssorgen: Der am Freitag in den USA veröffentlichte Index des Verbrauchervertrauens der Universität Michigan war überraschend deutlich gesunken, sein Subindex für die Inflationserwartungen jedoch merklich gestiegen.

"Sichere Häfen" gefragt

In dieser Gemengelage flüchten Anleger in vermeintlich sichere Häfen wie etwa die japanische Landeswährung. Der etwas festere Yen dämpft wiederum die Stimmung an der Tokioter Börse, wo der Nikkei-225-Index um 1,4 Prozent auf 27.607 Punkte fällt. Anleger blicken mit Sorge auf die sich wieder ausbreitende Corona-Pandemie, zumal in dieser Woche die Olympischen Spiele in Japan beginnen. Verkauft werden vor allem die Aktien der exportorientierten japanischen Unternehmen, etwa aus der Elektronik- und Automobilbranche. Renesas Electronics verbilligen sich um 4,9 Prozent und Sharp um 3,5 Prozent. Toyota geben um 1,2 Prozent nach.

Vergleichsweise gut hält sich der Aktienmarkt in Schanghai, wo der Composite-Index 0,3 Prozent im Minus liegt. In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index jedoch um 1,6 Prozent abwärts. Hier sprechen Händler von Gewinnmitnahmen nach den negativen Vorgaben aus den USA.

Um 1,0 Prozent gibt der südkoreanische Leitindex Kospi nach. In Seoul verzeichnen Aktien der Sektoren Technik, Touristik und Stahl die höchsten Verluste. Indexschwergewicht Samsung Electronics verbilligt sich um 1,1 Prozent. Für SK Hynix geht es um 2,1 Prozent nach unten. Asiana Airlines brechen am ersten Handelstag nach einer zweimonatigen Aussetzung um gut 6 Prozent ein. Posco und Hyundai Steel verlieren 1,8 und 2,5 Prozent.

Opec+-Beschlüsse belasten Ölpreis und Branchenaktien

In der ganzen Region unter Druck stehen Aktien der Ölbranche, nachdem sich die Gruppe der Opec+-Staaten am Wochenende auf eine Erhöhung der Fördermenge geeinigt hat und die Ölpreise daraufhin nachgeben. In Tokio verbilligen sich Inpex um 2,1 Prozent und Japan Petroleum Exploration um 2,5 Prozent. CNOOC verlieren in Hongkong 1,4 Prozent und Sinopec 1,6 Prozent. An der Börse im australischen Sydney büßen Woodside Petroleum 2,5 Prozent ein, Santos 2,4 Prozent und Oil Search 4,7 Prozent.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.287,90 -0,82% +10,6% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 27.606,67 -1,42% +2,0% 08:00 Kospi (Seoul) 3.245,29 -0,96% +12,9% 08:00 Schanghai-Comp. 3.528,33 -0,31% +1,6% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 27.558,42 -1,59% +3,2% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.125,59 -0,85% +10,8% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.526,71 +0,28% -6,4% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 12:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1806 -0,0% 1,1809 1,1811 -3,3% EUR/JPY 129,75 -0,2% 129,95 130,10 +2,9% EUR/GBP 0,8583 +0,1% 0,8579 0,8547 -3,9% GBP/USD 1,3753 -0,1% 1,3765 1,3819 +0,6% USD/JPY 109,90 -0,1% 110,03 110,15 +6,5% USD/KRW 1142,50 0% 1142,50 1140,24 +5,2% USD/CNY 6,4792 +0,0% 6,4792 6,4678 -0,7% USD/CNH 6,4840 +0,1% 6,4774 6,4716 -0,3% USD/HKD 7,7685 +0,0% 7,7679 7,7686 +0,2% AUD/USD 0,7382 -0,3% 0,7402 0,7428 -4,2% NZD/USD 0,6990 -0,2% 0,7002 0,7014 -2,7% Bitcoin BTC/USD 31.746,76 -0,3% 31.833,26 31.336,01 +9,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,29 71,81 -0,7% -0,52 +47,4% Brent/ICE 73,10 73,59 -0,7% -0,49 +43,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.814,25 1.811,80 +0,1% +2,45 -4,4% Silber (Spot) 25,54 25,67 -0,5% -0,13 -3,2% Platin (Spot) 1.105,20 1.108,90 -0,3% -3,70 +3,3% Kupfer-Future 4,29 4,33 -0,9% -0,04 +21,6% ===

