DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Lufthansa startet ihren neuen Ferienflieger Eurowings Discover. Der neue Condor-Konkurrent, der Samstag kommender Woche startet, will seine Flotte schnell ausbauen - und künftig auch in München starten. Ab Mai 2022 werde man nicht mehr ausschließlich in Frankfurt starten, kündigte Geschäftsführer Wolfgang Raebiger an, sondern auch fünf Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 am Lufthansa-Drehkreuz München stationieren. Langstreckenangebote sollen den Plänen zufolge in Bayerns Hauptstadt später hinzukommen. Mit der Touristiktochter Eurowings Discover, die bis vor Kurzem noch unter dem Namen "Ocean" firmierte, versucht der MDAX-Konzern einen Befreiungsschlag mitten in der Corona-Krise. (Handelsblatt)

THOMAS COOK - Die Entschädigungen für Kunden des insolventen Reiseveranstalters Thomas Cook kosten den Staat deutlich weniger als erwartet. Statt der von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) geschätzten 225 Millionen Euro hat das Thomas Cook Bundportal, das für die Auszahlung der Staatsgelder zuständig ist, bislang nur 130,5 Millionen Euro an die Opfer der Reisepleite überwiesen, sagte ein Sprecher des Bundesjustizministeriums. Bisher sind 95.600 Fälle und damit bereits 91 Prozent der Anmeldungen erledigt. (Tagesspiegel)

TRADE REPUBLIC - Der Berliner Neobroker Trade Republic will im Laufe der nächsten zwei Jahre in der gesamten Euro-Zone vertreten sein. Kritik am Geschäftsmodell wiegelt der Co-Gründer im Interview ab. Das Fintech Trade Republic gehört zu den wertvollsten Startups in Europa. Das Geschäftsmodell des Neobrokers: Kleinanleger bekommen über eine App einen einfachen Zugang zum Kapitalmarkt. Anfang des Jahres gerieten Firmenchef Christian Hecker und sein Team in die Kritik, weil sich viele Privatanleger in Foren verabredeten, um Aktien wie die von der Videospielkette Gamestop nach oben zu treiben. Im Interview erklärt er, wie er das Wachstum finanziert, warum Bitcoin wichtig sind und was er von der nächsten Bundesregierung erwartet. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/jhe/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 19, 2021 01:04 ET (05:04 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.