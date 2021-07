Nach der letztlich schwachen Vorwoche zeichnen sich im DAX am Montag weitere Verluste ab. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex rund zwei Stunden vor dem Handelsbeginn 0,6 Prozent tiefer auf 15.445 Punkte. Am vergangenen Mittwoch hatte der DAX mit 15.810 Punkten einen weiteren Rekordstand erreicht, dann jedoch gedreht und auf Wochensicht rund ein Prozent verloren. Auch an der Wall Street entfernten sich die Indizes von ihren Rekordniveaus.Nun droht dem DAX abermals ein Rutsch unter die 50-Tage-Linie, ...

