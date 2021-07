Wochenausblick: Netflix, IBM & Co. präsentieren Q2-Zahlen - VW lädt zur Hauptversammlung

Werbung



Nachdem in der vergangenen Handelswoche die US-Investmentbanken die Berichtssaison gestartet haben, lassen in dieser Woche einige US-Börsenschwergewichte in ihre Bücher blicken. Unter anderem werden Netflix, IBM und Intel über ihre Geschäftsentwicklung im zweiten Quartal 2021 berichten. Aber auch in den deutschen Börsenreihen befindet sich die Berichtssaison im vollen Gange. So geben unter anderem SAP und Daimler ihre Geschäftszahlen bekannt. Außerdem wird für Marktteilnehmer am Donnerstag die Zinssatzentscheidung sowie die Pressekonferenz der EZB relevant.



Montag

Zu Beginn der Woche führt der IT-Spezialist IBM die Berichtssaison in den USA fort. Um 23 Uhr deutscher Zeit lässt der Konzern in seine Geschäftsbücher aus dem zweiten Quartal blicken.





Dienstag

Am Dienstagmorgen wird bereits um 3:30 Uhr deutscher Zeit die Bekanntgabe der Zinssatzentscheidung seitens der People Bank of China relevant. Um 7:30 Uhr gibt zudem Alstom seinen Umsatz im ersten Geschäftsquartal bekannt. Zum Abschluss des Tages veröffentlicht der Streaming-Anbieter Netflix um 22 Uhr seine Zahlen aus dem zweiten Quartal 2021.

Mittwoch

Um 6:45 Uhr gibt Novartis seine Zahlen für das zweite Vierteljahr 2021 preis, während um 7 Uhr SAP, Sartorius sowie Daimler folgen. Um 12:30 Uhr deutscher Zeit berichtet der Pharmakonzern Johnson & Johnson über das zweite Quartal. Um 12:55 Uhr folgt zudem Coca-Cola und um 22 Uhr Texas Instruments.

Donnerstag

Am Donnerstagmorgen gewährt um 6:50 Uhr der Personaldienstleister Amadeus Fire Einblick in seine Halbjahreszahlen. Um 7 Uhr folgen Roche sowie Adva Optical Networking, während um 8 Uhr Unilever seine Halbjahreszahlen präsentiert. Zudem lädt Volkswagen um 10 Uhr seine Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung ein, nachdem diese im April verschoben wurde. Darüber hinaus wird um 13 Uhr AT&T seine Quartalszahlen preisgeben. Anschließend wird um 13:45 Uhr die EZB die Zinssatzentscheidung bekanntgeben, während um 14:30 Uhr EZB-Chefin Christine Lagarde in einer Pressekonferenz Rede und Antwort stehen wird. Gleichzeitig veröffentlicht American Airlines seine Geschäftszahlen aus dem zweiten Quartal. Zum Abend wird um 22:05 Uhr der Kurznachrichtendienst Twitter sowie Chip-Hersteller Intel über das zweite Quartal berichten. Ohne genaue Zeitangabe wird der kürzlich an die Börse gegangene Online-Modehändler About You die Zahlen aus dem ersten Geschäftsquartal am Donnerstag bekanntgeben.

Freitag

Zum Wochenabschluss gewährt um 7 Uhr Voltabox Einblick in seine Bücher für das zweite Quartal. Um 9:30 Uhr wird die Veröffentlichung des Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in Deutschland sowie des Markit PMI Gesamtindex für Marktteilnehmer relevant. Eine halbe Stunde später wird zudem der Markit PMI Gesamtindex für die Eurozone veröffentlicht. Gleichzeitig lädt Heidelberger Druckmaschinen seine Aktionäre zur Hauptversammlung ein, bevor um 10:30 Uhr der Markit PMI Dienstleistungsindex in Großbritannien veröffentlicht wird. Um 12 Uhr veranstaltet Porsche sein jährliches Aktionärstreffen, während die Bekanntgabe der Q2-Zahlen seitens American Express um 13:30 Uhr das Wochenende einläutet.

