The following instruments on XETRA do have their last trading day on 18.07.2021

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 18.07.2021





ISIN Name

US62890K1088 NQ MINERALS SP.ADR/100

US871829BM89 SYSCO CORP 20/40

DE000DDA0S36 DZ BANK IS.A1155

DE000A2AA5H5 SINGULUS TECHN. AG 16/26

DE000HLB03X1 LB.HESS.THR.CARRARA01N/14

USC10602AR84 BOMBARDIER INC.12/22 REGS

DE000DZ1JAS6 DZ BANK IS.A268 VAR

XS1263878818 WESTPAC BKG 15/21 MTN

US61744YAJ73 MORGAN STANLEY 17/22 FLR

