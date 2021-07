Bosch erwägt Werkschliessung, 250 Mitarbeiter betroffen: MerkurCEC - CECONOMY VORL. Q3 BER. EBIT-VERLUST EU93 MIOHYQ - Hypoport-Plattformen setzen Wachstum in 1H fortDeka holt Mitarbeiter zurück - Büro-Quote steigt auf bis zu 50% LHA - Lufthansa startet ihren neuen Ferienflieger Eurowings Discover. Der neue Condor-Konkurrent, der Samstag kommender Woche startet, will seine Flotte schnell ausbauen - und künftig auch in München starten. Ab Mai 2022 werde man nicht mehr ausschließlich in Frankfurt starten, kündigte Geschäftsführer Wolfgang Raebiger an, sondern auch fünf Mittelstreckenflugzeuge vom Typ A320 am Lufthansa-Drehkreuz München stationieren. Langstreckenangebote sollen den Plänen zufolge in Bayerns Hauptstadt später hinzukommen. Mit der Touristiktochter Eurowings ...

