Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Markt für Staatsanleihen profitiert von der Aussicht auf eine fortgesetzt lockere Geldpolitik sowohl in den USA als auch in der Eurozone, so die Analysten der Helaba.Zudem sorge die Ausbreitung der Corona-Delta-Variante für Kopfzerbrechen und stelle für die konjunkturelle Erholung ein Risiko dar, was wiederum Einfluss auf die Entscheidung der Zentralbanken habe. Vor diesem Hintergrund werfe die EZB-Ratssitzung am Donnerstag lange Schatten voraus - auch vor dem Hintergrund, dass aufgrund des neuen Inflationsziels eine Änderung der Forward Guidance in Aussicht gestellt worden sei. ...

