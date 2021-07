Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der jüngst beschlossene Strategiewechsel, mit dem sich die EZB ein symmetrisches, mittelfristiges Inflationsziel von 2,0% gegeben hat, wird auch Spuren bei der Ratssitzung am Donnerstag hinterlassen, so die Analysten der Helaba.So habe EZB-Präsidentin Lagarde bereits signalisiert, dass die neue Zielvorgabe Eingang in die Forward Guidance finden werde. Die EZB werde die größere Flexibilität nutzen, die das neue Ziel biete und so bleibe es wohl auf absehbare Zeit bei einer sehr lockeren Geldpolitik. Eine unmittelbare Reaktion auf einen Anstieg der Inflationsrate über 2% werde es demnach nicht geben, ein temporäres Überschießen würde toleriert, wenngleich es nicht aktiv angestrebt werde. ...

